"Ніхто не переможе": радник Зеленського попередив про взаємне знищення України та Росії

Війна України та Росії дедалі більше перетворюється на протистояння далекобійних ударів. Фронт фактично зайшов у глухий кут, а загроза для міст та цивільного населення зростає.

Таку думку висловив радник президента з технологічних питань Сергій "Флеш" Бескрестнов в інтерв'ю The Guardian.

Що чого варто очікувати, якщо війна з Росією триватиме?

Бескрестнов вважає, що цієї зими Росія може вести тривалі удари по системах електропостачання, водопостачання та опалення Києва. Для цього вона має швидкісні балістичні ракети, виробництво яких, за його словами, перевищує 100 одиниць на місяць.

Експерт підкреслив, що Росія може створити катастрофу в Києві, у якому проживає 2 – 3 мільйони людей.

На його думку міській владі варто заздалегідь подумати про евакуацію цивільного населення, особливо людей похилого віку.

Водночас стрімкий розвиток технологій під час війни дає Україні можливість завдавати ударів у відповідь. За словами Бескрестнова, Київ планує запускати до 1000 дронів за ніч, щоб уражати економічні та військові об'єкти в Росії та зупинити її цивільне авіасполучення. Наразі, за його словами, йдеться приблизно про 300 атак на добу.

Тепер це війна міст, війна інфраструктури…У цій війні ніхто не переможе, тому що після війни в обох країнах буде зруйнована економіка та інфраструктура. Тож це безглуздо. Ми повинні зупинити цю війну. Ми запропонували Росії припинити її, але Росія не хоче зупинятися,

– заявив "Флеш".

Бескрестнов підкреслив, що повітряна загроза з боку Росії продовжує зростати. Вона вже почала використовувати штучний інтелект у дронах "Молнія". Експерт вважає, що це справа часу, коли Москва встановить цю технологію на Shahed.

Україна також розробляє автономні дрони й уже має прототип, однак, за оцінкою радника, Росія наразі має більші можливості для їхнього масового виробництва.

Крім того, Росія розробила нові дрони та ракети з китайськими реактивними двигунами. Вони здатні розвивати швидкість до 320 км/год, що робить їх швидшими за перше покоління дешевих українських перехоплювачів Shahed.

Також Україна поки має проблеми із протидією новим реактивним дронам. Над відповідними перехоплювачами працюють 4 – 6 українських компаній, але вони ще не готові до серійного виробництва. Наразі реактивні дрони переважно знищують винищувачі.

Водночас країна гостро потребує перехоплювачів Patriot: Зеленський раніше заявляв про намір отримати 300 таких ракет на зиму.