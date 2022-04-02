Якщо Захід не введе нафтогазове ембарго, Росія заробить рекордні 321 мільярд доларів, – ЗМІ

Якщо країни не запровадять для Росії повне нафтогазове ембарго, агресор може заробити майже 321 мільярд доларів на експорті енергоносіїв.

Таким чином Росія може закінчити рік з рекордним профіцитом поточного рахунку у 240 мільярдів доларів.

Важливо Нафтове ембарго – це єдина справжня санкція, яка могла б розвалити путінізм, – Денисенко

Чому агресор може заробити так багато

Річ у тім, що ціни на нафту та газ зараз рекордні. Навіть за умови скорочення продажів енергоносіїв Росія отримає близько 321 мільярд доларів виручки. Це на третину більше, ніж у 2021 році.

Тоді виникне рекордний профіцит поточного рахунку. Він може сягнути 240 мільярдів доларів. Тобто навіть із наявними санкціями значний приплив твердої валюти в Росію триватиме.

Нафтове ембарго може все змінити

Так, ситуація зміниться у разі ембарго на продаж енергії. На нафту і газ припадає близько половини російського експорту і близько 40% доходів. Це єдине, що утримує економіку від ще гіршого фінансового краху.

Цікаво – Денисенко пояснив важливість ембарго: