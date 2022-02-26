Якщо на Запорізькому мосту буде хоч подряпина, – Укравтодор попередив окупантів про наслідки

Запоріжці емоційно звернулися до російських окупантів. Вони попередили їх про летальні наслідки нападу на місто.

Фотофакт оприлюднили на сторінці Укравтодору 26 лютого. Разом зі світлиною Запорізького мосту, росіянам лишили послання.

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Окупанте, запам'ятай! Якщо на Запорізькому мосту буде хоч подряпина, тебе відправлять до предків негайно!,

– мовиться у повідомленні.

Російських загарбників закликали боятися. Оскільки в Запоріжжі їх брати в полон не планують.

"З усією ненавистю, запоріжці", – підписались автори.



Послання окупантам в Запоріжжі / Фото Укравтодору

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