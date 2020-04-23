Якщо "антиколомойський закон" не ухвалять, доведеться скоротити соцвиплати, – міністр фінансів

Якщо Верховній Раді не вдасться ухвалити закон про банки, уряду доведеться піти на скорочення низки держвидатків, зокрема, у соціальній сфері. Адже Україна залишиться без підтримки МВФ.

Якщо Україна залишиться без міжнародної фінансової підтримки, то ситуація буде дуже складна, проте про оголошення дефолту говорити не варто. Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю "Ліга.Фінанси".

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Це буде архіскладна і дуже болюча історія. Ми зупинимо фінансування багатьох запланованих видатків, у тому числі соціальних. Одним словом, доведеться приймати непопулярні рішення і йти на непрості кроки, які відчують на собі всі,

– заявив Марченко.

Якщо Верховна Рада таки підтримає банківський закон, то МВФ затвердить нову кредитну програму для України. Перший транш, на який можна розраховувати, – 1,75 мільярда доларів. За підсумками цього року можна отримати 3,5 мільярда доларів, проте ця сума – не остаточна, наголосив Марченко.

Коротко про законопроєкт про банки