Якщо вдасться пройти Великдень без скупчень, можна говорити про покращення ситуації, – президент

Якщо під час Великодня не буде скупчень людей і небагато захворіють на коронавірус, можна буде говорити про покращення ситуації в Україні.

"Якщо нам вдасться пройти Великдень так, щоб не було скупчень і щоб поменше людей заразилися, ми зможемо говорити про покращення ситуації в Україні. Але доти кожен українець має усвідомлювати важливість карантину", – заявив Президент України Володимир Зеленський на традиційній нараді, повідомила його пресслужба.

Дізнайтеся Чи продовжать карантин до травня: прогнози експертів

Водночас на нараді зазначалося, що зафіксований спад зараження COVID-19 на Тернопільщині – в області, яка була серед лідерів за кількістю інфікованих коронавірусом.

Також на нараді в Зеленського вирішили, що в областях України дві комісії перевірять готовність лікарень до прийому хворих на коронавірус та як виконується протокол лікування таких недужих.

Зауважимо, що на Великдень храми в Україні не зачинятимуть, але самі ж священнослужителі закликають не відвідувати церкви на свято, а залишитися вдома і подивитися службу через онлайн-трансляцію. Щодо освячення кошиків, то радять покропити їх свяченою водою самотужки та прочитати молитву. Водночас у МОЗ кажуть, що масове відвідування церков на Великдень може звести до нуля досягнуті успіхи у стримуванні поширення коронавірусу.



Як посвятити великодній кошик вдома / Інфографіка 24 каналу