"Зірки зійшлися" для Орбана: яку гру затіяв угорський прем'єр

Віктор Орбан відчув, що час для його гри прийшов. Він також розуміє, що це марафон, а не спринт, що все й одразу отримати не вдасться.

ЄС не дозволить собі бути слабаком

Загрози заблокувати початок наших переговорів з Європейським Союзом про вступ та виділення 50 мільярдів євро на наступні 4 роки серйозні. Їх не варто недооцінювати.

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Саме тому сьогодні, 27 листопада, голова Європейської ради Шарль Мішель у Будапешті. Але угорський прем'єр Орбан знає, що це не тільки про наступний грудневий саміт ЄС – все або нічого – такого в європейській політиці не буває. Це скоріше притаманно нам.

Тим більше, що питання про 50 мільярдів доларів теоретично можна вирішити і без Орбана, хоча, звісно, небажано. Орбан добре відчуває, що підйом правих рухів в Європі грає йому на користь, більш того, він спробує цей процес очолити. Тягнути час, щоб чекати на республіканців в Білому домі, з якими в нього сталі зв'язки – теж частина цієї гри.

"Продати" затягування президенту Росії Владіміру Путіну теж можна, і це буде зроблено. Ба більше, це майже напевно обговорювалося на нещодавній зустрічі Орбана з Путіним в Пекіні.

Крім заморожених у Брюсселі грошей для Угорщини, через порушення там верховенства права Орбан хоче поторгуватися за розподіл кандидатур у наступній Єврокомісії. Вона, до речі, формуватиметься під час угорського головування в Євросоюзі у другій половині наступного року. Є ще багато моментів в Європі, які показують, що начебто "зірки зійшлися" для Орбана. Однак дозволити собі бути слабаком Євросоюз аж ніяк не може, і це (і не тільки) робить мене оптимістичним щодо рішень до кінця року.

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Одностайність – не найкращий і точно не найпростіший метод схвалення рішень, але поки що Євросоюзу це вдавалося. Наступний рік буде роком передбачуваних і непередбачуваних сюрпризів на численних виборах, почати його зі слабкості це найгірший геополітичний жарт.

Нам теж прийдеться вести з Орбаном непросту розмову. Маємо завжди пам'ятати, що це марафон, а в Орбана є і, на жаль, ще буде багато можливостей ставити нам палиці в колеса на перспективу. Тому потрібні саме кроки, а не стрибки щодо меншин. Бігти спринт, коли всі інші біжать марафон, точно не є нашою кращою стратегією. В Орбана є стратегія, нам потрібна своя, спільна з іншими країнами Євросоюзу. Все одно потрібно починати вчитися будувати коаліції всередині ЄС.