Скільки ворожих дронів ППО збила за минулу та поточну добу: в Повітряних силах відзвітували

Минулу та поточну добу українські сили ППО працювали над знищенням ворожих БпЛА, якими атакував противник. Так, за ці дві доби на південному та східному напрямках протиповітряною обороною збили 11 дронів.

В Повітряних силах вказали, що ці БпЛА були різних типів. Там розповіли деталі про роботу ППО за минулу добу та вночі 2 серпня.

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ППО минулої доби та вночі збила 11 російських дронів

За минулу та поточну добу на південному та східному напрямках протиповітряною обороною збито 11 БпЛА різних типів,

– ідеться в повідомленні.

Зокрема, сили ППО на південному напрямку знищили один ударний безпілотник типу Shahed 136/131, 2 БпЛА типу Supercam, а також 3 дрони типу "Ланцет".

Що стосується східного напрямку, то там українські сили ліквідували один розвідувальний безпілотник типу "Орлан-10". А також Сили ППО там знешкодили 4 БпЛА невстановленого типу.



Результати роботи ППО на південному напрямку / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ



Як відпрацювала ППО на східному напрямку / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ