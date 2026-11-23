Друг, який вбиває людей: аналітик розкритикував теплі обійми Трампа з Путіним
Дональд Трамп 21 листопада опублікував фото обіймів із Володимиром Путіним і назвав диктатора своїм другом. Публічна демонстрація близькості толерує вбивства українців та заохочує Кремль до подальшої ескалації.
Розмови про дружбу з очільником Кремля та виправдання російських провокацій надсилають вкрай небезпечний сигнал світовій спільноті. Про це в ефірі 24 Каналу заявив президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний. Експерт наголосив, що подібна риторика де-факто легітимізує воєнні злочини окупантів.
Ілюзія впливу на Москву
Коментуючи оприлюднені фотографії теплих обіймів очільника Білого дому з російським диктатором, політолог зауважив, що демонстрація близькості лише провокує агресора на нові злочини.
Це дуже неприємний сигнал, тому що це друг, який вбиває людей. І тоді, коли вони обнімалися, точно гинули українці. Такі зображення толерують насилля. Світогляд Трампа специфічний – він зациклений на тих, кого вважає сильними світу цього, і думає, що вміє на них впливати. Насправді ж Путін просто посміється над цим і скаже: "Опа, у нас все вийшло",
– зазначив Олег Лісний.
За словами експерта, будь-які спроби налагодити контакт із Кремлем через демонстрацію персональної прихильності не матимуть успіху, а лише зміцнять упевненість російського керівництва у безкарності.
Несерйозні пояснення інциденту в Польщі
Окрему увагу під час розмови приділили порушенню польського повітряного простору російськими крилатими ракетами Х-101, що відбулося 20 листопада. Спроби назвати цей інцидент випадковістю викликають серйозне занепокоєння за безпеку всього східного флангу Альянсу.
Він сказав, що це не спеціально і "маленькі ракети". Ну якось воно не по-дорослому звучить. Якщо ракети залітають у повітряний простір країни-члена НАТО, а чіткого і жорсткого засудження немає, це пряме заохочення агресора. Сьогодні ракета впала в полі, а завтра може влучити у великий об'єкт. Реакція всіх членів блоку має бути максимально жорсткою. Потрібно нарешті збивати все, що летить у бік кордонів Альянсу,
– підкреслив гість ефіру.
Лісний підсумував, що відсутність рішучої та практичної відповіді з боку країн блоку лише спонукатиме Росію до подальшого тестування червоних ліній НАТО.
Пастка сурогатів безпеки
Торкнувшись теми мирних переговорів і спроб нав'язати Україні невизначені обіцянки замість реального вступу до Північноатлантичного альянсу, фахівець нагадав про сумний історичний досвід.
Коли нам кажуть про щось "типу п'ятої статті", особисто я це читаю так: ви ніколи не будете в НАТО. І над цими гарантіями мені одразу згадується Будапештський меморандум, наслідками якого ми досі харкаємо кров'ю. Нас розвести не вдасться. Найкраща гарантія безпеки для України – це власна потужна армія,
– наголосив аналітик.
Він додав, що спроби форсувати переговори з Кремлем зумовлені зміною розстановки сил у Вашингтоні після виборів. Хоча більшість представників у Конгресі створюватиме бар'єри для необґрунтованих поступок Москві, особисті сентименти американського керманича зберігатимуться й надалі.
Раніше після переговорів у Шеньчжені польський прем'єр Дональд Туск закликав уберегти світ від подібних друзів. Водночас американський лідер після публікацій спільних кадрів порівняв зустріч із Ялтинською конференцією 1945 року.