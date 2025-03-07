"Бреше 21 раз на день": політолог розібрав тактику Трампа

Дональд Трамп постійно робить суперечливі заяви. Утім, це цілком продумані й не емоційні висловлювання, а реальна холодна тактика президента США.

Таку думку висловив в ефірі 24 Каналу політолог Михайло Савва. Він зазначив, що ця стратегія має назву "втопити в потоці брехні". Інформація має бути різною, і її має бути багато.

Дивіться також У Путіна немає шансів: що Трамп вже зробив, щоб змусити Росію до переговорів

Також вона має бути суперечливою і навіть відвертою брехнею.

Який ефект має така тактика

"Є така цікава статистика за підсумками першої каденції Трампа. Фактчекери з Washington Post підрахували, скільки разів Трамп збрехав, коли він був президентом. Вони нарахували 3758 випадків. Тобто, в середньому він брехав 21 раз на добу. Це великий показник для будь-якої людини, не тільки для президента", – сказав Михайло Савва.

Він додав, що така тактика має цікавий і неочікуваний ефект. Коли люди пірнають у цей потік, то вони дезорієнтуються, не знають, де правда, чому можна вірити, а чому не можна, і у них виникає бажання йти за сильним лідером. І ось він – президент Трамп виступає сильним лідером.

Тобто це така стратегія роботи з виборцями, і нас вона зачіпає так само,

– додав Михайло Савва.

Він підсумував, що навряд чи у команди Дональда Трампа є чітке розуміння, що робити з Росією, чи з самим Владіміром Путіним, однак вони намагаються запевнити, що мають план і домовленості.