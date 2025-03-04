Після сварки в Овальному кабінеті: ексглава МЗС відповів, що Україна може запропонувати США

Україна може запропонувати США більш вигідну угоду, ніж попередня угода про корисні копалини. Зокрема, до переговорного процесу слід залучити дипломатів.

Ексміністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі 24 Каналу зазначив, що угоду про корисні копалини варто було залишити виключно угодою про мінеральні ресурси. Українська делегація вважала це шансом – поєднати те, що необхідно Україні, з тим, що потрібно американцям.

Дивіться також Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, – Зеленський

Він також зауважив, що сама згадка про гарантії безпеки розлютила американську сторону.

Нова пропозиція для США

"Якщо зараз зробити крок назад і пояснити американцям, що є інший варіант, можливо, цю угоду можна буде закрити взагалі. Як альтернативу я запропонував би повернутися до ленд-лізу – коли країні надають допомогу, але не безкоштовно. Це якраз те, що турбує Трампа", – сказав Вадим Пристайко.

Він пояснив, що можна запропонувати чіткий план на 5 – 10 років із визначеними сумами та обсягами необхідної допомоги, щоб Україна змогла розрахуватися з США в майбутньому.

Джерелами фінансування можуть бути як заморожені російські активи, так і доходи від угоди про видобуток корисних копалин.

Це буде складніша угода, але вона забезпечить системність, якої нам досі бракувало. Крім того, можна запропонувати масштабні проєкти, наприклад, будівництво великих ядерних електростанцій або відновлення гідроелектростанцій на Дніпрі,

– додав Вадим Пристайко.

Він також зазначив, що Україна могла б запропонувати Трампу нову угоду на мільярди доларів і створення робочих місць для американців.

Вадим Пристайко підкреслив, що через поспіх була організована зустріч двох президентів. Однак зараз слід повернутися до традиційних методів і залучити до переговорів дипломатів, міністрів закордонних справ. А також міністрів економіки, які займаються конкретними ресурсами, а також міністрів оборони, які розуміють, які безпекові гарантії потрібні Україні.