Путін зробив велику помилку, яка почала незворотні процеси, – політолог

Удар балістичною ракетою середньої дальності "Орешник" по Дніпру й публічні "стендапи" Владіміра Путіна неочікувано для самого диктатора зіграли на західну аудиторію. Проте у Кремлі розраховували на дещо іншу реакцію.

Про це 24 Каналу сказав політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун. Замість того, аби злякатися і відмовитися від наданих Україні дозволів, почалися дискусії зовсім іншого рівня.

До теми Путіну плювати на економіку, і це суттєво впливає на російських олігархів

Путін загнав себе у пастку

Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти близько 50 російських банків, зокрема Газпромбанку і його філій в інших країнах, що призвели до подальшого падіння рубля. Курс рубля перевищив 105 за долар й це найслабший рівень з березня 2022 року.

Спроби ядерної країни демонструвати свою силу ударами знаходять відображення в позиціях західних еліт. Від парламентської асамблеї Альянсу, яка проголосувала за те, що Україні потрібно надати зброю дальністю до 1500 кілометрів, що Україна повинна бути запрошена до НАТО, що західний контингент може й повинен з'являтися в Україні.

Путін зробив велику помилку. Пішло багато процесів, які можуть змінити хід цієї війни, не так швидко, однак запустити невідворотні процеси,

– зазначив Джигун.

За його словами, санкції, які вводять західні уряди безперечно мають значення. Адже це чи не єдиний інструмент, який західна цивілізація придумала для того, аби обмежувати вплив ворожих режимів.

Проте я вважаю, що окрім ведення нових санкцій, важливо спостерігати за виконанням попередніх. Тобто, якби працювали десятки пакетів санкцій від ЄС, G7 й інших інституцій проти Росії, то, мабуть, по Україні не прилітали б ракети, в яких левова частка технологій була виготовлена в Сполучених Штатах, Швейцарії, Тайвані та інших дружніх нам країнах,

– мовив політолог.

За його словами, якщо Трамп зможе після приходу до влади реалізувати свою стратегію щодо відновлення видобувної промисловості, то це значно послабить російський політичний режим, що призведе до падіння цін на нафтопродукти. Відповідно російська військова машина не зможе повною мірою забезпечувати себе, генерувати дешеві гроші, які можна вкладати у військову промисловість й утримання економіки.

Зверніть увагу! Економіст Олег Пендзин наголосив, якщо впаде ціна на нафту на світовому ринку, то рубль буде падати в ціні набагато швидше.

До слова, голова центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що економічні ресурси Росії майже вичерпані, а безробіття знизилося до історичного мінімуму у 2,4% з дефіцитом кадрів.