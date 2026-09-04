Це дратує Кремль, – політолог сказав, на яку поступку не підуть США щодо Росії

США зберігають чітку та непохитну позицію щодо відновлення економічної співпраці з Росією, що викликає величезне роздратування у Кремлі. Москва намагається зламати цю лінію через дипломатичний тиск та залякування Європи, однак Вашингтон не поступається основними принципами.

Політолог, керівник Центру аналізу і стратегій Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що Сполучені Штати Америки не підуть на поновлення економічного партнерства з агресором до повного припинення війни проти України. Стала політика американського керівництва залишається ключовим фактором стримування російських зазіхань.

Чому позиція США викликає лють у Москві

За словами Чаленка, представники Кремля неодноразово намагалися налагодити контакти на рівні спецслужб та фінансових відомств, проте щоразу отримували відмову щодо пом'якшення обмежень. Позиція Вашингтона є абсолютно однозначною: розширити двосторонню економічну співпрацю можна лише після завершення агресії.

Оця саме стала політика США, вона дуже бісить Кремль, бо скільки було дійсно зустрічей, а Вашингтон залишаються на позиції: хочете двостороннього економічного розвитку і подальшої співпраці – завершуйте війну в Україні. І це грає нам (Україні – 24 Канал) на користь,

– наголосив політолог.

Він додав, що у Кремлі намагаються серйозно зламати цей підхід, висловлюючи роздратування у публічних заявах. Навіть спроби применшити ефект від візитів американських представників показують, наскільки Москва незадоволена відсутністю поступок.

Політолог про ускладнення відносин між США та Росією: відео

Як Кремль намагається залякати Європу

Оскільки змінити позицію США росіянам не вдається, Кремль намагається дестабілізувати ситуацію в Європі за допомогою гібридних загроз. Росія інтенсифікує диверсійні заходи в європейських країнах, зокрема в Німеччині, розраховуючи налякати союзників Києва.

Логіка тут така, що сигнал від Кремля: "Кидайте Україну і тоді нібито щось там буде припинятись". Ну, такі дії "на слабо" абсолютно не працюють. Навпаки, через збільшення загрози з боку Росії Європа посилює підтримку за тими напрямками, де раніше не було бажаного результату,

– зазначив Ігор Чаленко.

Паралельно відбувається процес децентралізації допомоги, коли на тлі зміни політичної динаміки у деяких країнах ключову роль беруть на себе інші партнери. Зокрема, останніми місяцями суттєво зросла активність і підтримка з боку країн Північної Європи.

Зверніть увагу! Німеччина ініціює закриття російського генконсульства в Бонні та культурної установи "Русский дом" у Берліні через причетність Москви до диверсії з вибухівкою в аеропорту Лейпцига. Окрім того, влада країни має намір запровадити жорсткіші обмеження на в'їзд для росіян та активізувати боротьбу з російським тіньовим флотом.

Варто зазначити, що російська влада боїться показати готовність до будь-яких поступок, сприймаючи діалог як слабкість. Проте непохитність Москви у продовженні війни лише мотивує західних партнерів шукати нові шляхи розширення оборонної підтримки України.