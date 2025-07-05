Росії доводиться шукати допомогу: яку серйозну проблему так і не зміг розв'язати Путін

Північна Корея планує доправити до Росії 30 тисяч своїх військових. Росіяни вдаються до пошуку підтримки свого війська. Це свідчить про те, що без допомоги ззовні Кремль не може розв'язати проблему комплектування своїх збройних сил.

Про це в етері 24 Каналу наголосив політолог Валентин Гладких, додавши, що на початку повномасштабного вторгнення Росія намагалася провести мобілізацію, однак ця спроба провалилася. Тоді Кремль пішов іншим шляхом, почав збирати ув'язнених, шукати найманців, пропонуючи їм виплати, щоб уникнути необхідності проводити мобілізацію.

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Які труднощі відчуває Росія

Кремль усвідомлює, що наслідки від оголошення нової хвилі мобілізації в російському суспільстві можуть бути вкрай негативні для путінського режиму. Політолог нагадав, що коли в Курській області ЗСУ проводили операцію, тоді в полон потрапило чимало не контрактників, а саме строковиків. Реакція на це серед російського населення була різкою, тому цих молодиків дуже швидко Росія почала обмінювати й повертати.

Ті інструменти (долучення найманців, ув'язнених), за допомогою яких Путін раніше розв'язував проблему поповнення військового потенціалу, вже більше не працюють. Доводиться десь шукати людей, а виявляється, що їх не так легко знайти.

30 тисяч північнокорейців – це суттєве число, а з іншого боку, як зауважив Гладких, треба розуміти, що було б значно гірше, якби росіяни могли б зараз самостійно розв'язати цю проблему з нестачею живої сили.

Навіть самі ж російські аналітики зазначають, що якщо Росія щомісяця набирає 40 тисяч, а чисельність армії не збільшується, то куди ж зникають всі ці набрані люди? Вони утилізуються тут в Україні,

– озвучив політолог.

Проблема не тільки у мобілізаційному потенціалі. Людей треба не лише мобілізувати, а й озброїти, нагодувати, одягти, провести підготовку. На це Росії потрібен ресурс і час. До того ж цих людей треба доправити до місця бойових дій, тобто передбачити логістичні шляхи. Зробити це теж не так просто, адже ЗСУ доволі успішно завдають шкоди російській логістиці.