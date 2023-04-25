Українське чи західне: якого озброєння зараз більше на фронті

Від початку повномасштабного вторгнення західні партнери надали величезну кількість техніки та боєприпасів. Однак на полі бою наші військові більше використовують вітчизняну зброю.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Укроборонпрому Наталія Сад. За її словами, співвідношення українського та іноземного озброєння і військової техніки на фронті зараз три до одного.

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Чим зумовлена така статистика

Сад заявила, що уявлення про те, що захисники України на полі бою використовують здебільшого західну техніку, є хибним.

Більшість озброєння і техніки Сил оборони вироблені в Україні до початку повномасштабної війни та підтримувалися в боєздатному стані українським оборонно-промисловим комплексом,

– каже речниця.

Крім того, Сад додала, що мовиться не лише про державний, а й про приватний сектор.

Потужність українського ОПК: що відомо

Під час повномасштабної війни українське національне виробництво працює над кращим забезпеченням потреб оборони. На території України та за кордоном працюють десятки приватних та державних підприємств.

Перелік нових розробок підприємства та точні цифри щодо збільшення обсягів виробництва є військовою таємницею. Проте відомо що активне виробництво наразі відбувається за такими напрямками:

бронетехніка;

морські і радарні системи;

високоточне озброєння;

боєприпаси;

авіабудування;

авіаремонт.

Завдяки цьому вдається дещо покращити ту критичну ситуацію з дефіцитом артилерійських боєприпасів, яка склалася на початку повномасштабного вторгнення.