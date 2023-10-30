Сила тяжіння взяла гору: в Якутії Мі-2 здійснив жорстку посадку, є постраждалі

Відомо, що у Республіці Саха вертоліт Мі-2 не зміг піти на посадку без пригод. Повітряне судно жорстко сіло на землю, внаслідок чого є постраждалі.

Про це розповідають як місцеві ЗМІ, так і представники МНС. Відомо, що на борту повітряного судна перебували п'ятеро людей.

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Що відомо про ситуацію

Кажуть, що жорстку посадку вертоліт Мі-2 здійснив під Токсі, що у Республіці Саха (Якутія). Зазначають, що на борту повітряного судна перебували п'ятеро людей. Постраждали не всі, а лише двоє.

У пресслужбі МНС підтвердили інформацію про те, що відповідний інцидент стався. У відомстві зазначили, що дійсно внаслідок жорстокого приземлення двоє людей, котрі перебували на борту Мі-2, постраждали.

У ворога ще чимало повітряних суден

Слід розуміти, що до початку повномасштабного вторгнення так звана "друга армія світу" могла похизуватися неабияким авіапарком. Він налічував понад 4000 повітряних суден.

Якщо ж враховувати статистику Генштабу ЗСУ, то за понад півтора року ворог попрощався з понад 300 літаками і понад 300 гелікоптерами. Водночас окупанти все ще мають можливість ремонтувати пошкоджену техніку та виготовляти нові винищувачі. Так, у Москві налагоджено виробництво літаків типу Ту-160 та Ту-22М3.

Звернімо увагу на дані порталу Global Firepower. Вони свідчили, що до 24 лютого 2022 року у Росії було 4 182 одиниці авіаційної техніки. Тимчасом авіаексперт та провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко зазначив, що на кінець 2021 року у ворога було понад 400 модернізованих Су-27СМ, Су-30СМ та Су-35.

Так, окупанти до повномасштабного вторгнення на територію України мали: