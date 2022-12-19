У Хмельницькому встановили ялинку на уламку російської ракети С-300
Джерело:Vsim.ua
У Хмельницьку, як і в інших містах України, дискусії щодо встановлення ялинки тривали довго. Проте її таки встановили й підійшли до цього креативно і символічно.
У Хмельницькому довго тривали дискусії щодо встановлення ялинки. Але все ж деревце в центрі міста таки встановили.
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Ялинку проштрикує уламок ракети
Головна ялинка Хмельницького прикрашена кульками та синьо-жовтими прапорами. Проте дерево проштрикує уламок російської ракети С-300, привезений з Харківщини.
Ялинка у Хмельницькому: фото
Також "Ялинки незламності" на Хмельниччині оздобили у Славуті та Городку. У Славуті ялинка сама росте в центральній частині міста. Її прикрасили патріотичними іграшками, які власноруч виготовили місцеві жителі. У Городку ялинка штучна й використовується вже кілька років. Іграшки на ній – також тогорічні.
Що відомо про ялинки в інших містах
- У Києві головну ялинку живлять від генератора.
- У Львові на верхівку головної ялинки встановили протитанковий їжак.
- У Миколаєві ялинка зроблена з маскувальних сіток.
- У Харкові ялинку поставили у метро.