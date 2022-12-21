Як та коли світитиме головна ялинка України: столична влада розповіла деталі

У Києві вже встановили головну ялинку країни. Її намагатимуться вмикати ввечері, аби містяни та гості столиці могли відчути святковий настрій.

Про це в ефірі телеканалу "Київ" розповів секретар міськради Володимир Бондаренко, повідомляє 24 канал.

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За словами Бондаренка, ялинка на Софійській площі сяятиме на Новий рік та Різдво.

Будемо намагатися вмикати її вечорами, аби кияни все-таки могли відчути елемент свята. Разом з тим я зверну увагу, що в столиці продовжує діяти режим комендантської години. Швидше за все, що він буде діяти й на Новий рік. Тому жодних великих святкувань Нового року та Різдва у столиці не буде,

– наголосив секретар міськради.

Кияни матимуть можливість підійти до ялинки, однак вони повинні дотримуватися правил безпеки.

"Не буде підсвічуватися ялинка під час повітряної тривоги", – підсумував Бондаренко.

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