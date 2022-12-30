В Одесі засяяла "Ялинка незламності": чарівні фото та відео

В Одесі за пару днів до Нового року увімкнули головну святкову ялинку. І в українських кольорах виглядає вона приголомшливо.

Встановили традиційну новорічну ялинку у пятницю, 30 грудня, на головній вулиці Одеси – Дерибасівській. Про це повідомили місцеві телеграм-канали, пише 24 канал.

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Ялинка засяяла під звуки "Щедрика"

Подивитися, як засяє "Ялинка незламності" прийшли жителі та гості Одеси, зокрема й багато дітвори, у якої окупанти цьогоріч відібрали безтурботне дитинство. А зустрів їх оркестр, під звуки "Щедрика" якого новорічний символ запалав жовтими та блакитними кольорами. Після цього свято продовжилося під музику популярних одеських та класичних мелодій.

Сама ялинка, окрім прапору, прикрашена сніжинками та зірочками, а під нею встановили світлодіодні фігури сніговиків та повітряну кулю.

В Одесі засяяла "Ялинка незламності" / Фото місцевих телеграм-каналів та "Суспільного"

Як зазначили у місцевих телеграм-каналах, цьогорічна ялинка – це символ сильних духом та нескорених людей, які попри обстріли та блекаути налаштовані тільки на Перемогу. Зазначимо також, що раніше в.о. заступника Одеського міського голови Олег Бриндак підкреслював, що цьогорічна ялинка в Одесі є "символом нескореності міста та України, символом надії на те, що Новий рік принесе Перемогу".

Не дозволимо росіянам відібрати у нас святковий настрій,

– підкреслили у соцмережі.

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