В Ялті танцювали під пісню Сердючки: організаторку вечірки змусили просити вибачення

Звільнення Херсона надихнуло жителів окупованого Криму. У Ялті місцеві влаштували веселощі під українські пісні.

У центрі Ялти лунала українська пісня "Ой, смереко", а також треки Вєрки Сердючки. На відео було видно, як місцеві танцювали та наспівували українські хіти.

До теми В Ялті вже святкують перемогу України: танцюють та співають під українські пісні

Окупанти змусили просити вибачення

Однак окупаційній владі такі танці не сподобалися. Пропагандистські ЗМІ пригадали те, що Андрій Данилко недобре відгукнувся про російського диктатора Владіміра Путіна.

Жінку, яка ввімкнула українські пісні, змусили просити вибачення. Вона не стримувала сліз, коли записувала відеозвернення.

Український активіст Сергій Стерненко наголосив, що кожен ганебний вчинок окупантів буде покарано. Він також дав росіянам пораду росіянам, які перебралися на український півострів.

Рекомендую їм вже тікати, поки ще працює частина кримського моста. Потім буде пізно,

– додав Стерненко.

Жінку, яка включила українські пісні в Ялті, змусили вибачатися: відео

Нагадаємо, що українські пісні у Криму звучали і раніше, вже після окупації Росією півострова. До прикладу:

у серпні 2021 року музиканти з імпровізованої сцени виконували пісню "Океану Ельзи" "Я не здамся без бою". Натовп їм підспівував та знімав це на відео;

а 2 вересня 2022 у тимчасово окупованій Ялті на набережній музикант зірвав шквал оплесків публіки, зігравши на трубі мелодію знаменитої української пісні "Смерека".

Коли Україна зможе повернути Крим

Україна зможе звільнити Крим від російської окупації. Проте перед цим їй треба розв'язати 2 глобальних питання.

Військовий експерт Микола Саламаха розповів, по-перше, потрібно припинити постачання угруповування військ, які знаходиться в Криму. Це здійснюють за допомогою переправно-десантних засобів, а це пороми й залишки Кримського моста. По-друге, є сухопутні артерії, залізниця, автомобільні дороги, що проходять з території Росії через Кримський перешийок.

Варте уваги – Зеленський вперше приїхав у звільнений Херсон та нагородив воїнів: відео