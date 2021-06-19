Крокодили ледь не пішли у вільне плавання: у Ялті затопило крокодиляріум

В окупованій Ялті через велику кількість опадів – потоп. Постраждало і приміщення місцевого крокодиляріуму. У соцмережах з'явилась інформація, що 70 крокодилів втекли, проте згодом це не підтвердилось.

Місцеві ЗМІ пишуть, що крокодиляріум розташувався на цокольному поверсі і води туди найшло аж до стелі. У приміщенні було близько 200 рептилій.

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У соцмережах повідомили, що частина крокодилів втекли

Спочатку у соцмережах поширили інформацію, що рептилії загинули, згодом, що кілька десятків "дали деру". Проте директор закладу Віктор Жиленко запевнив, що крокодилів на вулицях Ялти боятись не слід. 90% жителів крокодиляріуму вдалось евакуювати, проте найбільші з них таки залишились.

В останні секунди майже всіх встигли евакуювати – у нас недалеко алуштинский акваріум, всіх вивезли туди. Поки всі живі, але ми ще не відкачали воду – великим крокодилам не змогли знайти нове житло, вони залишилися,

– сказав Жиленко.

Проте ЗМІ наголошують, через затоплення приміщення працівники не можуть потрапити всередину, отож навряд чи можна говорити, що з тваринами все гаразд.

Дивіться відео з крокодиляріуму:

Що відомо про потоп в Ялті