Пощастить наступного разу: у Польщі єдиний кандидат у мери програв вибори

У Польщі 7 квітня під час місцевих виборів стався цікавий курйоз. Так, чинний очільник гміни Вільковиці Сілезького воєводства не зміг отримати й 40% голосів підтримки.

Йдеться про Януша Заманека. Відомо, що він був єдиним кандидатом на місцевих виборах.

Дивіться також На тлі ракетного удару російських військ по Україні: Польща піднімала в небо авіацію

Програв, хоч й був єдиним кандидатом

Як з'ясувалося, після підрахунків 100% голосів, за переобрання Заманека на посаду голови Вільковиць проголосували 2043 виборці, або 39,7% тих, хто прийшов на дільниці. Натомість 3095 голосів віддали проти нього.

Відомо, що для перемоги на виборах кандидат має отримати мінімум 50% голосів, навіть якщо він єдиний у списку. Якщо ж кандидат не набирає необхідну кількість голосів, голову громади обирає шляхом таємного голосування абсолютна більшість від статутного складу органу самоврядування.

За даними RMF FM, усі 15 мандатів у раді гміни Вільковиці здобули члени комітету, який представляє Земанек. Зазначається, що на виборах 2018 року він переміг у другому турі свого суперника, багаторічного сільського голову Мечислава Рончку, отримавши підтримку 63,81% виборців.

Зауважимо, що явка на виборах до органів місцевого самоврядування в Польщі 7 квітня склала 51,5%.

У Польщі відбулися місцеві вибори: що відомо

Три партії демократичної коаліції, які формують уряд Дональда Туска спільно набрала понад 50% голосів. Поляки обирали із 47 тисяч депутатів місцевих рівнів, а також майже 2,5 тисячі війтів, бургомістрів та мерів міст.

Найбільшу кількість голосів отримала націоналістична партія "Право і Справедливість" Ярослава Качинського. Окрім того, чинний мер Рафал Тшасковський від "Громадянської платформи" претендує на переобрання уже в першому турі.

На місцевих виборах перемагає "Право і Справедливість", яка набрала 33,7%. "Громадянська коаліція" опинилась на другому місці із 31,9% підтримки, проте партія на чолі з Дональдом Туском покращила свій результат порівняно з 2018 роком та набрала 27%.

Ультраправа "Конфедерація" набрала 7,5%, випередивши "Лівицю" (ще одну коаліційну партію), яка отримала лише 6,8%. Ймовірно, без другого туру виборів обійдуться у Варшаві, Гданську та Катовіце. Чинні мери отримують тут понад 50% голосів.