"Після 7 років життя разом": нардепка та ветеранка-доброволиця Яна Зінкевич вийшла заміж

Засновниця та командирка медичного батальйону "Госпітальєри", ветеранка-доброволиця, народна депутатка Яна Зінкевич вийшла заміж.

Про це Яна Зінкевич повідомила у фейсбуці 14 червня. Також показала відповідне фото, передає 24 Канал.

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Яна Зінкевич вийшла заміж

На оприлюднених кадрах видно руки молодят з обручками. Пара одягнена у вишиванки.

Новий етап життя після 7 років життя разом,

– підписала світлину Яна Зінкевич.

Яна Зінкевич вийшла заміж / Фото з фейсбуку

Що відомо про Яну Зінкевич: коротка довідка