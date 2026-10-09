"Яндекс" ліг: росіяни не можуть замовити таксі та доставку після атаки ЗСУ на дата-центри

У п'ятницю, 9 жовтня, росіяни в мережі почали жалітися на збої в роботі сервісів "Яндекса". Сталось це після ураження дата-центрів Силами оборони України.

Про це пише Exilenova+.

У росіян не працює "Яндекс"

У Росії зупинилась робота сервісів "Яндекса" надвечір. Зокрема, користувачі в Москві, Підмосков'ї та Санкт-Петербурзі не можуть замовити таксі, бо замовлення просто не створюються.

Також у росіян виникли проблеми із замовленням доставки та помічником "Аліса".

Збій стався після атаки Сил оборони України на дата-центри "Яндекса". Телеграм-канал зазначив, що лише один із них було уражено, а ще один – пошкоджено.

Росіяни скаржаться на проблеми з сервісами: дивіться відео

Нагадаємо, 9 жовтня було уражено найбільший дата-центр "Яндекса" в Калузькій області Росії. Військові вдарили по ньому за допомогою безпілотників FP-1.

Унаслідок влучань, за даними Fire Point, кілька модулів об'єкта виведено з ладу. Таким чином, це вже другий з п'яти дата-центрів російської компанії, який зазнав української атаки.

Крім того, підтверджено удари по нафтопереробних заводах в Омську та Ухті, що приблизно за 2 тисячі кілометрів від державного кордону України.