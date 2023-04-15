Янович розповів, як познайомився зі Спартаком Субботою і чому вирішив записувати подкаст

Після гучного розслідування про Спартака Субботу свою позицію висловив його друг Женя Янович. Він розповів, звідки виникла ідея записувати "Подкаст Терапія".

Янович розповів, що у 2021 році приїхав у Львівську область для участі у семінарі "Цінності та суспільство". Там він познайомився зі Спартаком Субботою.

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Як Женя почав спілкуватись зі Спартаком

Янович пригадав, що в анкеті для ознайомлення про Спартака було вказано, що він "психіатр, психотерапевт, кандидат психологічних наук, науковий керівник інституту когнітивного моделювання, радник міністра охорони здоров'я, ведучий на телеканалі "Лайф", куратор та спеціаліст безкоштовної психологічної платформи "Розкажи мені". Закінчив університет Богомольця за спеціальністю "лікувальна справа" та інтернатуру з психіатрії тощо".

Однак Янович зауважив, що цю анкету кожен про себе писав сам. За тиждень навчання у хлопців зав'язалось спілкування, яке продовжилось і після.

Як зазначає Янович, під час повномасштабного вторгнення вони регулярно підтримували зв'язок. Спартак розповів, що він приєднався до тероборони, а також говорив, що раніше був в АТО. Це момент теж приємно вразив Яновича.

Як почали записувати подкаст

Згодом Спартак сказав Жені, що зупинився на Заході України. Тоді хлопці записали перші ефіри.

Ми записали кілька, як мені здавалось, корисних ефірів, де обговорили психологічні аспекти війни,

– пригадав Янович.

Публіка позитивно відреагувала на ці ефіри. Тому після повернення Спартака в Київ, вони вирішили записувати подкаст. Під час цього вони зблизились, а подкаст почав набирати обертів.

Женя зізнався, що почувався щасливим від того, що робив не лише розважальний контент, а й корисний.

Розслідування про Спартака Субботу: що відомо