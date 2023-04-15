Я був опрацьований брехуном, – Янович звернувся до слухачів "Подкаст терапії" із закликом

Актор Женя Янович звернувся до слухачів "Подкаст терапії" із закликом обережно поставитись до "впливу Спартака". Він заявив, шо його обманули.

Янович сказав, навіть якщо Спартак виграє суд, його думка не зміниться. Річ у тім, що він дізнався багато непотрібної патологічної брехні.

До теми "Спартак – масон, був у СБУ й АТО, а я – д*лб**об": Янович розповів, як "друг" брехав йому рік

Моя думка: я був професійно опрацьований брехуном. Моє бажання: вберегти якомога більшу кількість людей від впливу Спартака,

– наголосив Янович.

Він додав, що більшість прихильників підпадають під дію "підтверджувального упередження". Коли інтерпретують інформацію таким чином, щоб вона співпадала із власними попередніми враженнями про Спартака Субботу.

Що цьому передувало