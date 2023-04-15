Я був опрацьований брехуном, – Янович звернувся до слухачів "Подкаст терапії" із закликом
15 квітня 2023, 12:43Читать новость на русском
Джерело:Женя Янович
Актор Женя Янович звернувся до слухачів "Подкаст терапії" із закликом обережно поставитись до "впливу Спартака". Він заявив, шо його обманули.
Янович сказав, навіть якщо Спартак виграє суд, його думка не зміниться. Річ у тім, що він дізнався багато непотрібної патологічної брехні.
До теми "Спартак – масон, був у СБУ й АТО, а я – д*лб**об": Янович розповів, як "друг" брехав йому рік
Моя думка: я був професійно опрацьований брехуном. Моє бажання: вберегти якомога більшу кількість людей від впливу Спартака,
– наголосив Янович.
Він додав, що більшість прихильників підпадають під дію "підтверджувального упередження". Коли інтерпретують інформацію таким чином, щоб вона співпадала із власними попередніми враженнями про Спартака Субботу.
Що цьому передувало
- Психолог Ілля Полудьонний випустив об'ємне розслідування про Спартака Субботу. Він заявив, що блогер видавав себе за кандидата наук, професіонала у галузі психотерапії. Також, ймовірно, мав зв'язки з уже забороненою проросійською партією ОПЗЖ. Крім того, Спартака звинуватили, що мав інтимні стосунки з клієнтками.
- Сам Суббота заявив, що надавав клієнтам підтвердження своєї освіти при потребі, а інформації про дипломи немає у вільному доступі. Він назвав все наклепом й обіцяє гучне спростування.
- Янович зазначив, що "Подкаст Терапія" більше виходити не буде.