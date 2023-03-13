Зрадник Царьов розповів про "план розвалу України", який мала влада Януковича

Колишній нардеп та зрадник нашої держави Олег Царьов розповів про "план розвалу України", який мала влада експрезидента-втікача Януковича.

Своє зізнання Царьов зробив раптово. Він розповів, що у Януковича та Партії регіонів, коли вони ще були при владі, існував "план розвалу" держави.

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Янукович планував розвалити Україну

Зокрема, Янукович збирався переписати конституцію, аби завжди залишатися президентом України, і таким чином спровокувати західні області "на сепаратизм". Диктатор-втікач планував, що вони збунтуються після такої узурпації влади, і Янукович не заважатиме буцімто їхньому "відділенню".

Зрадник Царьов розповів про плани Януковича / Скриншот Казанського

Фактично це визнання у тому, що Янукович та його команда справді були російською агентурою, і мали чіткий план знищення власної країни,

– зауважив блогер та журналіст Денис Казанський.

Майже 10 років російська пропаганда намагалася довести, що Майдан нібито був "державним переворотом" та "спровокував" війну. Буцімто, якби Революції не було, то Янукович би сам згодом пішов, і все нібито було мирно і добре. Втім, своїм зізнанням зрадник Царьов буквально знищив цю багаторічну брехню і підтвердив, що українці не мали іншого варіанту, окрім того, як виходити і захищати свою країну від злочинців, що планували її розвалити.