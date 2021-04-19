Джемілєв розповів, як Янукович намагався підкупити кримських татар

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв розповів, що глава ОПУ Андрій Єрмак радив йому вийти з "Євросолідарності". На тій самій зустрічі глава Меджлісу Рефат Чубаров порівняв цю пропозицію з "запрошенням" від Віктора Януковича лідерів кримських татар у його команду.

Мустафа Джемілєв у коментарі 24 каналу розповів, що в ході зустрічі з Андрієм Єрмаком Рефат Чубаров порівняв пораду голови ОПУ з пропозицією Віктора Януковича під час зустрічі у 2010 році.

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Тоді Януковичу запропонували низку ініціатив щодо кримськотатарського народу. Він натомість поставив умову: лідери Меджлісу мали приєднатися до його команди.

Ми йому тоді сказали, що все вирішує Курултай, а не ми самотужки. Сказали: ми за вас не голосували, але оскільки вас обрали президентом, то ми будемо з вами співпрацювати в цих питаннях,

– пригадав тогочасний глава Меджлісу.

Пропозиції Єрмака та Януковича – не одне й те ж

За словами Мустафи Джемілєва, коли Рефат Чубаров розповідав цю історію Андрію Єрмаку, то порівняв його пораду з пропозицією президента-втікача. Втім, сам Джемілєв переконаний, що ці пропозиції – зовсім різні.

"Вони не були однаковими. Януковича це взагалі нахабно пропонував, а потім ще й намагався підкупити. А тут було інше – був такий собі роздум: "а чи не краще буде так", – пояснив лідер кримськотатарського народу.