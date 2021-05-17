Навіть через 11 років смішно: в епічного відео "Янукович і вінок" річниця

З того часу, коли вінок завдав епічно-траурного удару експрезиденту-втікачу Віктору Януковичу минуло вже 11 років. Це сталося в далекому 2010 році, коли в Україну "з братською дружбою" ще могли пхатися російські президенти.
Джерело:24 канал
Стався легендарний курйоз у 2010 році під час покладання квітів до пам'ятника Невідомому солдату в Києві. Тоді до столиці України приїхав тодішній президент Росії Дмитро Медведєв.
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Вінок впав на Януковича: хронологія
- Янукович підійшов до вінка і показово нібито поправляв стрічки. Відзначимо, здійнявся сильний вітер і в такому "показовому поправлянні" не було ніякого сенсу.
- Відтак президент-втікач спустився на одну сходинку вниз від вінка і схилив голову. І тоді сталося найепічніше.
- Він протягом декількох секунд самостійно намагався боротися з вінком. Згодом до цього приєдналися охоронці і врятували його.
- До слова, вінок, що стояв навпроти Медведєва, був незворушним. Проте до нього одразу ж підбігла охорона "про всякий" і стала тримати руками.
- Характерно, що співробітники пресслужби Януковича намагалися тоді змусити журналістів видалити відео "атаки". І якби ЗМІ були "слухняними", такий шедевр епічних битв був би втраченим.
Навіть у сотий раз перегляду відео залишається смішним.
Янукович і вінок: дивіться відео
Меми про Януковича і битву з вінком
Легендарна битва Януковича і вінка стала одним з найвибуховіших сюжетів для мемотворців. Пропонуємо оглянути декілька найпопулярніших фотожаб.
Як воно було насправді у думках багатьох / Зображення з depo.ua
Навіть ялинковий монстр хотів натовкти пику Януковичу / Зображення "Української правди"
Інакше вона тобі вгаратає / Зображення Sashko0
Треба було щось скромніше одягати / Зображення з trinixy
Саме тому його вінок був незворушним / Зображення з trinixy