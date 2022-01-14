Янукович знову поскаржився в суд, що його незаконно усунули з посади президента
Джерело:телеграм Ольги Совгирі
Віктор Янукович засипає українські суди позовами. Цього разу президент-втікач поскаржився в ОАСК на те, що його начебто незаконно усунули з посади глави держави.
Про це повідомила представниця Верховної Ради у Конституційному Суді Ольга Совгиря. Янукович вимагає визнати відсутність у парламенту повноважень позбавляти звання президента в інший спосіб, окрім імпічменту.
До теми НАБУ й САП завершили розслідування про Межигір'я: резиденцію передали АРМА
Окружний адмінсуд відкрив провадження
Окружний адміністративний суд Києва вже відкрив провадження. Справу розглядатимуть у порядку спрощеного провадження без виклику сторін та проведення судового засідання.
Тобто рішення суду за цим позовом може бути ухвалено практично у будь-який момент,
– написала Совгиря.
Зазначимо, що парламент позбавив Януковича звання президента – шляхом ухвалення закону від 4 лютого 2015 року.
Конституційний Суд раніше розглядав конституційність закону
Раніше Конституційний Суд вже розглядав конституційність цього закону. Проте КСУ закрив провадження у грудні 2019 року. Цей спір визначили як спір політичного характеру.
Читайте також Швейцарія продовжила замороження активів Януковича
Що відомо про позови Януковича до Окружного адмінсуду:
- Янукович вже раніше позивався до ОАСК щодо позбавлення його посади президента.
- Розгляд справи призначили на 10:15 16 лютого 2022 року.
- На засідання викличуть представників обох сторін.
- Адресою для листування із президентом-втікачем є Ростов-на-Дону.
- Раніше Ольга Совгиря повідомляла, що цю справу має розглядати Верховний Суд, а не ОАСК.
Події 2021 року, які вплинули на судову систему: дивіться відео
Текст публікації Ольги Совгирі:
Янукович В.Ф. подав до ОАСК ще один позов проти Верховної Ради, у якому вимагає визнати відсутність у Верховної Ради повноважень позбавляти звання Президента України у спосіб інший, окрім як шляхом імпічменту.
Окружний адміністративний суд м. Києва вже відкрив провадження у цій справі (№640/39069/21) і призначив справу до розгляду у порядку спрощеного провадження без виклику сторін та проведення судового засідання.
Тобто рішення суду за цим позовом може бути ухвалено практично у будь-який момент.