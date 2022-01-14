Янукович знову поскаржився в суд, що його незаконно усунули з посади президента

Віктор Янукович засипає українські суди позовами. Цього разу президент-втікач поскаржився в ОАСК на те, що його начебто незаконно усунули з посади глави держави.

Про це повідомила представниця Верховної Ради у Конституційному Суді Ольга Совгиря. Янукович вимагає визнати відсутність у парламенту повноважень позбавляти звання президента в інший спосіб, окрім імпічменту.

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Окружний адмінсуд відкрив провадження

Окружний адміністративний суд Києва вже відкрив провадження. Справу розглядатимуть у порядку спрощеного провадження без виклику сторін та проведення судового засідання.

Тобто рішення суду за цим позовом може бути ухвалено практично у будь-який момент,

– написала Совгиря.

Зазначимо, що парламент позбавив Януковича звання президента – шляхом ухвалення закону від 4 лютого 2015 року.

Конституційний Суд раніше розглядав конституційність закону

Раніше Конституційний Суд вже розглядав конституційність цього закону. Проте КСУ закрив провадження у грудні 2019 року. Цей спір визначили як спір політичного характеру.

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Що відомо про позови Януковича до Окружного адмінсуду:

Янукович вже раніше позивався до ОАСК щодо позбавлення його посади президента.

Розгляд справи призначили на 10:15 16 лютого 2022 року.

На засідання викличуть представників обох сторін.

Адресою для листування із президентом-втікачем є Ростов-на-Дону.

Раніше Ольга Совгиря повідомляла, що цю справу має розглядати Верховний Суд, а не ОАСК.

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Текст публікації Ольги Совгирі:

Янукович В.Ф. подав до ОАСК ще один позов проти Верховної Ради, у якому вимагає визнати відсутність у Верховної Ради повноважень позбавляти звання Президента України у спосіб інший, окрім як шляхом імпічменту.

Окружний адміністративний суд м. Києва вже відкрив провадження у цій справі (№640/39069/21) і призначив справу до розгляду у порядку спрощеного провадження без виклику сторін та проведення судового засідання.

Тобто рішення суду за цим позовом може бути ухвалено практично у будь-який момент.