Японія ввела нові санкції проти Росії: у списку глава концерну "Калашников" і "Росбанк"

Японія запровадила санкції проти 48 росіян і поплічників окупантів, 73 організацій і російського банку. Зокрема, до списку також потрапив глава концерну "Калашников" Алан Лушніков.

Також до санкційного списку потрапили співробітники адміністрації президента Росії. До того ж Японія запроваджує й експортні обмеження стосовно 21 організації країни-агресорки.

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Японія ввела нові санкції проти Росії

Як стало відомо, влада Японії запровадила санкції проти 39 фізичних осіб, 73 організацій і одного банку Росії. Також до списку увійшли 9 осіб зі східних та південних регіонів України, які вважаються безпосередньо причетними до так званої "анексії" країною-окупанткою.

Також у санкційному списку опинилися заступник міністра оборони Росії Віктор Горемикін, глава концерну "Калашников" Алан Лушніков та співробітники генерального штабу збройних сил Росії.

Окрім цього, під санкції Японії потрапили співробітники адміністрації президента Росії, зокрема начальник управління президента із забезпечення діяльності державної ради Олександр Харичев та його заступник Борис Рапопорт.

Також санкції ввели проти ПВК "Вагнера", "Росбанку", інститутів російської академії наук та інших організацій.

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Напередодні Бельгія наклала арешт на 58 мільярдів євро, які належать компаніям і громадянам, які потрапили у підсанкційний список.

Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти членів МОК, які представляють Росію. Ще чотири росіяни стали "жертвами" війни, яку розв'язав їх диктатор Владімір Путін.

До того ж 25 лютого Євросоюз ухвалив десятий пакет санкцій проти Росії. Він завадить ворогу обходити попередні обмеження, які вже були накладені.

До списку санкцій потрапили також ті, "хто відповідальний за депортацію та примусове усиновлення щонайменше 6 000 українських дітей".

Окрім цього, серед обмежень є експортні заборони на 11 мільярдів євро. Мовиться про товари, які Росія не може замінити постачанням з інших держав.

Активи усіх зазначених організацій в разі їхнього виявлення будуть заморожені.