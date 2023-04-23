Японським військовим наказали підготуватися до можливого ракетного удару зі сторони КНДР

Міністр оборони Японії наказав війську готуватися до можливого ракетного удару Північної Кореї. Припускають, що КНДР може атакувати країну балістичним снарядом.

Хамада Ясукадзу віддав наказ у відповідь на повідомлення північнокорейських ЗМІ. Журналісти зазначали, що Пхеньян перебуває на завершальній стадії підготовки до запуску "першого військового супутника-шпигуна". Цікаво, що такий запуск може включати використання технології балістичних ракет.

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Японія готується до можливого запуску ракети КНДР

У суботу, 22 квітня, Хамада Ясукадзу видав наказ, спонукаючи Повітряні сили розгорнути підрозділи, що керують наземною системою перехоплення на Окінаві. Окрім того, міністр оборони також наказав Морським силам розгорнути есмінці, оснащені системою відстеження ракет Aegis. Вона має передову радіолокаційну систему та ракети-перехоплювачі.

Натомість Наземні сили мають підготуватися до заходів, аби мінімізувати шкоду від предметів, що потенційно можуть впасти на Окінаву.

Видання зазначає, якщо КНДР знову запустить балістичну ракету в порушення резолюцій Ради Безпеки ООН, це буде перший запуск з лютого 2016-го.

Що цьому передувало

Північна Корея у 2012 та 2016 роках вже запускала балістичні ракети, які, за офіційними заявами, нібито були "супутниками". Тоді снаряди пролетіли над районами поблизу островів Сакісіма в південній японській префектурі Окінава.

19 квітня державні ЗМІ КНДР повідомили, що напередодні Кім Чен Ин доручив офіційним особам підготуватися до запуску першого військового розвідувального супутника, як це було заплановано раніше.

Також диктатор назвав запуск і роботу цього супутника "пріоритетом перед обличчям тривожних обставин безпеки". Зокрема, таких як, заходи щодо зміцнення альянсу між Південною Кореєю та США.