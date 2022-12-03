Вперше в історії: Японія, Італія та Британія розроблятимуть проєкт винищувача майбутнього

Уряд Японії вирішив спільно з Великою Британією та Італією розробити новий винищувач Mitsubishi FX для Повітряних сил самооборони. Про новаторську угоду країни повідомлять вже наступного тижня.

Розробка нового передового реактивного винищувача стала для Токіо та Лондона кульмінацією ще тісніших оборонних зв'язків. Ця співпраця надасть Великій Британії більшої ролі у сфері безпеки в Азії, а Японія зможе протистояти зростаючій військовій потужності сусіднього Китаю.

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Яка користь для країн-розробників

До виробництва винищувача долучились британський проєкт реактивного винищувача Tempest та японська програма винищувачів FX. Це буде перший випадок, коли Японія співпрацює з країнами за межами Сполучених Штатів над великим проєктом оборонного обладнання.

Розробка винищувача – це нарощування озброєнь, яке може подвоїти оборонний бюджет країни приблизно до 5% ВВП протягом наступних п'яти років. Це дасть змогу окупитись новій зброї, включаючи ракети великої дальності, призначені для того, щоб утримати Китай від військових дій у навколо Східно-Китайського моря.

Переговори між Японією, Великою Британією та Італією щодо нового реактивного винищувача, які вестимуть BAE Systems Plc і Mitsubishi Heavy Industries, продовжаться наступного року, щоб узгодити деталі проєкту.

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