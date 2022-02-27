Японія з нами: у Токіо відбувся масштабний мітинг під українськими стягами
Джерело:FNN
Багато людей зібралися 26 лютого в районі Шибуя у Токіо. Та не просто так, а підтримати Україну!.
І, звісно, на знак протесту до військового вторгнення Росії. До проведення заходу закликали українці, які мешкають у Японії.
Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій
У Японії провели масштабний мітинг на підтримку України
Українці в Японії закликали до мітингу проти російського військового вторгнення в Україну. І десь о першій дня в Токіо велика кількість людей заповнила площу Хатіко в районі Шибуя.
Звісно, зібралися не тільки українці – японців та й представників інших країн було куди більше. Загалом – понад 2000 учасників. Люди тримали в руках українські прапори та гасла на кшталт:
- "Війна нікому не потрібна".
- Та "Треба щось робити".
Японці підтримують Україну: зворушливі фото
Підписуйтеся на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.