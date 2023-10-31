Японія заявила про порушення її повітряного простору Росією

Російський гелікоптер міг сьогодні, 31 жовтня, порушити повітряний простір Японії. Російський гелікоптер помітили над водами півострова Немуро на сході острова Хоккайдо.

Зокрема, про це повідомило Міністерство оборони Японії. Зазначають, що інцидент трапився о 12:44 за місцевим часом.

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Невизначений гелікоптер порушив повітряний простір Японії біля узбережжя округу Немуро на острові Хоккайдо. Повітряні сили Японії підняли в небо винищувач самооборони для реагування та відповіді. Однак гелікоптер увійшов у повітряний простір Японії на дуже короткий час,

– ідеться в повідомленні.

Японія подала Москві жорсткий протест

Згідно з маршрутом польоту, влада Японії зробила припущення, що це був російський літак.

Міноборони країни оголосило протест уряду Росії, і продовжує аналізувати мету польоту та продовжує спостереження за своїм повітряним простором.

Що відомо про попередні інциденти