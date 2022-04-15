Японія відреагувала на використання Росією крилатих ракет в Японському морі

У четвер 14 квітня Міноборони Росії зробило оголошення про випробування крилатих ракет "Калібр" в Японському морі. У Японії висловили стурбованість.

Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі сказав, що Токіо стурбоване діями Росії в Японському морі.

До теми Японії пропонують приєднатися до оборонного альянсу AUKUS, – ЗМІ

Реакція Японії

Японський уряд закликав Росію "утримуватися від будь-яких дій, які можуть посилити напруженість в Північно-Східній Азії".

Очільник МЗС країни зауважив, що особливо ситуацію напружує війна в Україні, адже Японія засуджує російську агресію та дії російського уряду, які "розхитують основи міжнародного порядку".

Росія обрала для випробувань цікавий час

Зауважимо, що у навчаннях в Японському морі взяли участь більше ніж 15 кораблів російського флоту. Випробувальні пуски росіяни проводили в той час, коли ударна група авіаносця "Авраам Лінкольн" проводила двосторонні операції з Морськими силами самооборони Японії в Японському морі.

Росіяни заявили, що їхні кораблі "успішно вразили противника".

Того ж дня міністр оборони Японії Нобуо Кісі заявив, що Москва "прагне продемонструвати свою силу у Далекосхідному регіоні" та "модернізувати свою військово-морську міць".

Важливо – Японія знову назвала захоплені Росією Курильські острови незаконно окупованими: дивіться відео