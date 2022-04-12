Японія ввела санкції проти 398 осіб та 28 організацій з Росії: у списку доньки Путіна

У Токіо 11 квітня опублікували рішення про замороження активів найбільших банків Росії. Також у Японії ввели обмеження проти 398 фізичних та 28 юридичних осіб країни-агресора.

Під санкції потрапили багато депутатів Держдуми та частина керівників російських військ. Також не забули й про двох "таємних" доньок диктатора Путіна.

Зауважте Японські страховики вже не укладають угоди з компаніями, які працюють у Росії

Які саме банки та доньки "постраждали"

Заморозити активи вирішили двом російським фінустановам – "Сбербанку" та "Альфа-банку". Наразі невідомо, які суми заблоковані в рамках цього рішення.

Щодо доньок, то наклали санкції на двох жінок, яких вже давно називають дітьми президента Росії, – Марію Воронцову та Катерину Тихонову. Проте сам кривавий лідер ніколи публічно не підтверджував їхні родинні зв'язки.



Путін із колишньою дружиною та їхніми дітьми / Фото Vatnikstan

До теми – США теж ввели санкції проти дочок Путіна: дивіться відео