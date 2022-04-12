Японія ввела санкції проти 398 осіб та 28 організацій з Росії: у списку доньки Путіна

12 квітня 2022 , 04:15
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Джерело:

МЗС Японії

У Токіо 11 квітня опублікували рішення про замороження активів найбільших банків Росії. Також у Японії ввели обмеження проти 398 фізичних та 28 юридичних осіб країни-агресора.

Під санкції потрапили багато депутатів Держдуми та частина керівників російських військ. Також не забули й про двох "таємних" доньок диктатора Путіна. 

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Які саме банки та доньки "постраждали"

Заморозити активи вирішили двом російським фінустановам – "Сбербанку" та "Альфа-банку". Наразі невідомо, які суми заблоковані в рамках цього рішення.  

Щодо доньок, то наклали санкції на двох жінок, яких вже давно називають дітьми президента Росії, – Марію Воронцову та Катерину Тихонову. Проте сам кривавий лідер ніколи публічно не підтверджував їхні родинні зв'язки.


Путін із колишньою дружиною та їхніми дітьми / Фото Vatnikstan

Зверніть увагу! Міністерство закордонних справ Японії оприлюднило документ із повним санкційним списком. Його можна переглянути за цим посиланням.

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Автор: Олександр Марчак