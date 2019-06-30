Термін членства Японії у Міжнародній комісії з промислу китів (IWC) закінчився, і країна може відновити їх вилов. Японським рибалкам буде дозволений промисел в територіальних водах країни і її виключній економічній зоні, але не у водах Антарктиди.

Уряд Японії оголосив про вихід з IWC у грудні минулого року, за що одразу потрапив під критику з боку низки країн, включаючи Австралію, повідомляє BBC. Тоді в Токіо наголосили, що науково встановлене поголів'я окремих видів китів дозволяє відновити їх комерційний промисел.

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Крім того, в уряді країни зазначили, що вживання китів в їжу і використання одержуваних з них продуктів є частиною культури і життя японців з давніх часів. Однак в уряді також зауважили, що Японія має намір залишитися у складі комісії в ролі спостерігача і буде прагнути до "відродження її функцій".

У 2014 році Міжнародний суд ООН в Гаазі зажадав від Токіо припинити китобійну програму, оскільки, як було заявлено, вона проводиться не з науковими, а комерційними цілями. Уряд Японії у відповідь повідомив, що скорочує кількість вилову китів на дві третини, однак продовжуватиме промисел. Цей проект був відкинутий Міжнародною комісією з промислу китів, а Токіо у відповідь натякнув, що може вийти з організації.

Коли Японія припинила вилов китів

У 1982 році, відповідно до міжнародного мораторію, Японія припинила комерційне полювання на китів, проте потім вона частково відновила промисел, мотивуючи рішення необхідністю вивчити шляхи міграції, раціон і інші чинники, пов'язані з морськими ссавцями. М'ясо убитих тварин при цьому продається в японські ресторани і супермаркети, що дає підстави противникам промислу китів сумніватися в науковому характері цієї діяльності. Водночас його споживання різко впало. У 60-х роках минулого століття в Японії щорічно продавали близько 200 тисяч тонн китового м'яса, а зараз його споживання скоротилося до 5 тисяч тонн на рік.

Наразі, за даними Токіо, 48 членів міжнародної комісії, в першу чергу Австралія та Бразилія, виступають категорично проти промислу китів. Водночас, за підрахунками агентства Kyodo, до його відновлення схиляється, 41 країна, що входить в цю організацію, включаючи Норвегію та Ісландію.