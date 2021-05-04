У Японії гроші для ліквідації наслідків COVID-19 витратили на статую кальмара

У Японії невелике містечко Ното отримало 7,3 мільйона доларів у межах державної програми для подолання економічних наслідків пандемії COVID-19. Однак частину цих грошей витратили на велику статую кальмара.

Загалом на її будівництво витратили понад 228 тисяч доларів. На думку місцевих посадовців, встановлена статуя має допомогти регіону привабити туристів після пандемії.

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Кальмара розмістили в порту містечка Ното. Його розмір сягає 13 метрів.

Як відреагували на статую

Варто зауважити, що згідно з умовами державної програми, виділені гроші не обов'язково витрачати на допомогу постраждалим внаслідок пандемії.

Однак місцевих чиновників критикують за виділення великої суми лише на одну статую. Наприклад, дехто вважає, що ці гроші можна було витратити на медиків, які борються з COVID-19.

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Втім, представники місцевої влади переконані, що статуя кальмара стане туристичною принадою міста Ното.

У японському містечку встановили статую кальмара: дивіться відео

COVID-19 в Японії: коротко