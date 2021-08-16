В Японії підводний вулкан після виверження утворив новий острів
Джерело:Kyodo News
Берегова охорона Японії 16 серпня повідомила про утворення нового острова. Сталося це після виверження підводного вулкана.
За оприлюдненою інформацією відомства, новий острів має форму літери "С". Його діаметр становить 1 кілометр.
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В Японії з'явився новий острів
Розташований новий острів на відстані 1 200 кілометрів від Токіо. Виявили його 15 серпня. Утворився він у результаті виверження 13 серпня підводного вулкана поблизу острова Іото.
Крім того, Японське метеорологічне агентство оголосило попередження про дим та велику кількість попелу у прилеглих водах. Очікується, що активне виверження вулкану продовжиться.
Острови поблизу Іото
Появу нових островів у цьому районі підтверджували в 1904, 1914 і 1986 роках. Наразі всі з них вже затоплені. За словами Берегової охорони, виявлений у 1986 році затонув приблизно через 2 місяці після своєї появи.
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Новий острів з'явився поблизу Іото: дивіться карту