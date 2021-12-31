У Японії спалах пташиного грипу: знищать понад сотню птахів

У японській префектурі Ехіме на острові Сікоку спалахнув високопатогенний пташиний грип H5N1. Місцева влада повідомила, що недугу виявили на фермі.

Внаслідок спалаху інфекції в країні знищать близько 130 тисяч курей. В радіусі трьох кілометрів навколо ферми вже запровадили санітарну зону та організували пункти дезінфекції.

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Спалах високопатогенним вірусом типу H5N1 було виявлено на одній із птахоферм. Усі вирощені у ньому кури будуть ліквідовані. До робіт залучено 260 осіб,

– йдеться в повідомленні.

У країні почастішали спалахи пташиного грипу

За останні 4 місяці в Японії було декілька спалахів пташиного грипу. Через це в країні знищили вже близько 400 тисяч курей.

Пташиний грип H10N3 – що це? Це низькопатогенний і відносно менш небезпечний штам вірусу у домашньої птиці. У NHC заявили, що ризик його поширення у великих масштабах "дуже низький".

за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, починаючи з 2003 року від H5N1 загинуло понад 450 людей, переважно в Індонезії, Єгипті та В'єтнамі.

Найнебезпечнішим для людини є штам пташиного грипу H5N1. Вперше його виявили в Гонконзі у 1997 році й відтоді внаслідок інфікування вірусом померли 359 людей у 12 країнах. Летальність від інфекції становить 60%. Також варто зазначити, що через поширення цього штаму по всьому світу було знищено мільйони птахів.