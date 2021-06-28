В Японії вантажівка в'їхала у групу дітей: є загиблі та поранені – фото

В Японії вантажівка в'їхала у дітей, які поверталися додому зі школи. Внаслідок аварії двоє неповнолітніх загинули на місці, ще троє отримали серйозні поранення.

Трагічний інцидент стався на дорозі у місті Ячимата, що в префектурі Чіба, у понеділок 29 червня. Про це повідомили місцеві поліцейські.

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На місці події затримали 60-річного водія вантажівки Хіроші Умедзаву.

Вантажівка збила п'ятьох дітей

Правоохоронці зазначили, що вантажівка в'їхала у п'ятьох дітей, коли вони поверталися додому з початкової школи.

Двоє неповнолітніх загинули, троє – важко травмовані.

Рятувальники поінформували, що четверо з п'яти дітей – хлопчики та дівчатка віком 6 – 10 років. Поліція з'ясовує деталі.

В Японії вантажівка збила 5 дітей / Фото The Japan Times

Аварії та ДТП з дітьми: що відомо