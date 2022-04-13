Японська фармацевтична компанія Takeda Pharmaceutical йде з Росії
Джерело:телеграм "Сегодня"
Ринок Росії продовжує порожніти – міжнародні компанії не припиняють покидати країну. Все через санкції ЄС, запроваджені на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Takeda Pharmaceutical зупиняє діяльність в Росії
Так, до списку брендів, які йдуть з Росії приєдналася і японська фармацевтична компанія Takeda Pharmaceutical.
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Рішення компанії передбачає:
- припинення всіх нових інвестицій
- реклами та просування
- припинення реєстрації нових пацієнтів у поточні клінічні випробування
Зауважимо, Takeda Pharmaceutical розробляє препарати в галузі онкології, гастроентерології, неврології, гематології. Також діяльність компанії спрямована на розробку вакцин та препаратів плазми крові.
ЄС запровадив 5 пакет санкцій проти Росії
На тлі небачених звірств, скоєних Росією в Україні, Європейський союз 5 квітня представив черговий пакет санкцій. При цьому, заявляють, що він не буде останнім.
У п'ятому пакеті санкцій – закриття портів для російських суден, ембарго на вугілля та низка інших обмежень. Також у ЄС працюють над додатковими санкціями, зокрема – щодо імпорту нафти.
Крім того, Єврокомісія пропонує заборонити експорт напівпровідників, машин та транспортного обладнання до Росії на суму 10 мільярдів євро. Компаніям держави-агресорки можуть заборонити брати участь у держзакупівлях ЄС.
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