Японська фармацевтична компанія Takeda Pharmaceutical йде з Росії

Ринок Росії продовжує порожніти – міжнародні компанії не припиняють покидати країну. Все через санкції ЄС, запроваджені на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Takeda Pharmaceutical зупиняє діяльність в Росії

Так, до списку брендів, які йдуть з Росії приєдналася і японська фармацевтична компанія Takeda Pharmaceutical.

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Рішення компанії передбачає:

припинення всіх нових інвестицій

реклами та просування

припинення реєстрації нових пацієнтів у поточні клінічні випробування

Зауважимо, Takeda Pharmaceutical розробляє препарати в галузі онкології, гастроентерології, неврології, гематології. Також діяльність компанії спрямована на розробку вакцин та препаратів плазми крові.

ЄС запровадив 5 пакет санкцій проти Росії