Японці моляться за смерть Путіна: у храмах масово знаходять ритуальні ляльки з його фото

У храмах японського міста Мацудо почали з'являтися ритуальні ляльки з обличчями Володимира Путіна. Зазвичай їх використовують, аби накласти на когось прокляття, тож так японці роблять свій внесок у "знищення зла" та відновлення миру.

У Японії створюють ритуальні ляльки з обличчям Путіна

Прибитих цвяхами до дерев ляльок почали знаходити з середини травня. За даними поліції, їх бачили вже близько в 10 місцевих храмах. Усі вони дуже схожі, а тому припускають, що за цією справою може стояти одна людина.

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Одного разу у дитинстві я бачив схожу ляльку в храмі, але так багато і в одному місці не зустрічав ніколи,

– розповів замісник керівника місцевої поліції.

Ляльки з'являються у багатьох храмах міста / Скриншот

Ці фігурки можна вважати японською версією ляльок вуду. Тобто їх використовують, аби накласти на якусь людину прокляття.

Їх виготовляють з соломи за подобою людського тіла, тобто у ляльки є умовний тулуб, руки, ноги та голова. Туди, де теоретично мало б бути обличчя, чіпляють фото людини, у цьому випадку – президента-терориста Путіна. Крім того, у знайдених фігурках знаходили й записки з іменем російського диктатора, датою його народження та текстом молитви про знищення зла. Коли лялька готова, її прибивають 2 цвяхами – в районі грудей та голови.

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Настоятелі храмів кажуть, що розуміють почуття людей, які таким чином сподіваються вбити диктатора та зупинити війну, однак просять утриматися від цих дій. Річ у тім, що ляльок прибивають до старих священних дерев, які є важливими символами громади та перебувають під захистом міста.

З цим погоджуються і місцеві віряни. Вони вважають, що храми та святині – це місце для молитви, а не для прокляття.

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