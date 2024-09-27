Ракета вбила всю родину: як зараз живе Ярослав Базилевич, який поховав дружину та трьох доньок

Ярослав Базилевич втратив усю родину під час російської атаки по Львову. Загинули його дружина Євгенія та три доньки – 21-річна Ярина, 18-річна Дарія та семирічна Емілія. Разом з УКУ, де навчалася Дарія, він започаткував стипендіальний фонд.

Журналісти ТСН запитали Ярослава, як він переживає цю напрочуд важку втрату.

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Що робить Ярослав Базилевич після того, як втратив сім'ю

Намагаюся шукати сенси, маленькі сенси в житті,

– сказав він медійникам.

Одним із таких сенсів стало започаткування стипендіального фонду в Українському католицькому університеті.

"Я був найбагатшим, найщасливішим чоловіком і батьком, я мав скарб і завжди розумів, що це скарб – мати таку дружину і таких відповідальних, працьовитих, гарних, розумних, ініціативних, патріотичних дітей. Весь час я пишався ними і пишаюся надалі. У них мало бути все попереду, у кожної з них", – написав Базилевич у фейсбуці.

Він підкреслив: діти і дружина давали йому багатогранність відчуттів. Тепер це все втрачено – вони живуть лише у спогадах.

Сьогодні я маю найкращі, найщасливіші, найпрекрасніші спогади – все решта ампутовано! Тож прошу допомоги у створенні Сталого стипендіального фонду імені Євгенії, Ярини, Дарії і Емілії Базилевич, щоб світ пам'ятав їхні імена,

– висловився Ярослав.

В УКУ повідомили: збирають сто тисяч доларів. Ці кошти покриють витрати на навчання для талановитих студентів, які через складні життєві обставини не мають змоги оплатити свою освіту.

Розпорядником фонду є університет, а чоловік вклав туди частину своїх коштів.



На честь загиблої родини в університеті з'явиться фонд/ Фото з сайту УКУ

Журналістка Наталія Гуменюк вказала, що ця стипендія для Ярослава і для найближчої подруги Дарії Еріки – єдине, що дає їм сили рухатися далі.

До слова, сама Дарія Базилевич навчалася на другому курсі на культурології й отримувала стипендію.

"Я цікавлюся культурою та історією своєї країни і в майбутньому хочу розвивати культуру України та розповідати про неї всьому світу. Ця пристрасть виникла в мені завдяки моїй родині, яка завжди ділилася зі мною історіями про випробування, через які пройшли наші предки внаслідок світових воєн, Голодомору та в часи Радянського Союзу. Окрім мене, мої батьки виховують ще двох сестер, і у нас неймовірно дружна та гармонійна сім'я. Моя сім'я – це невичерпне джерело підтримки, яке не можна порівняти ні з яким іншим. Вони – найбільша опора в моєму житті, яка допомагає мені долати будь-які перешкоди", – написала дівчина у листі своїм жертводавцям цьогоріч перед Великоднем.

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