Як працює Агенція оборонних закупівель, яка забезпечує ЗСУ БпЛА: оцінка експерта

Агенція оборонних закупівель демонструє ефективну роботу та забезпечує Збройні Сили України сучасними безпілотними літальними апаратами за конкурентними цінами, попри складнощі створені внаслідок функціонування старої системи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на адвоката та громадського діяча Ярослава Гришина.

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Як функціонує АОЗ

Як розповів Ярослав Гришин, раніше процедура закупівлі БПЛА в АОЗ викликала серйозну критику через забюрократизованість і непрозорість, однак нині ситуація значно покращилася.

Менеджери АОЗ працюють щодня зранку до пізньої ночі, долаючи труднощі старої системи. Фактично, створено сучасний проєктний офіс із горизонтальною взаємодією між фахівцями, що дозволило запустити конкурентний ринок,

– каже експерт.

За його словами, наразі вдалося законтрактувати продукцію на 283 мільярди гривень, залучивши десятки виробників. Він підкреслив, що монополію, яка існувала в галузі оборонних закупівель понад 30 років, було успішно подолано.

"Ринок очищено від корупційних схем – "смотрящих", бек-офісів та відкатів. Це справжній прорив для оборонної сфери України", – наголосив він.

Гришин також захистив команду АОЗ від необґрунтованої критики, назвавши її діяльність незалежною та доброчесною. Він підкреслив важливість підтримки цих змін, зазначивши, що ЗСУ зараз повністю забезпечені якісними БПЛА, а їхні закупівлі відбуваються за адекватними цінами.