На фронті поліг видатний козак-воїн Ярослав Коваль

Стало відомо про ще одну важку втрату України на фронті. Загинув воїн Ярослав Коваль, козак Гром.

Він вважався безвісти зниклим понад 2 роки. Про це розповів Олександр Притула, президент Всеукраїнської федерації "Спас", яка займається відродженням національного бойового мистецтва, козацьких традицій та патріотичним вихованням молоді.

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Що відомо про Ярослава Коваля?

Прощання із Ярославом Ковалем пройшло 2 червня.

Козак став на захист України у 2022 році. А у січні 2024 надійшла страшна звістка про те, що січовий братчик пропав безвісти.

Лише у 2026 його тіло вдалося повернути до Запоріжжя.

Ярослава знали тисячі людей, які відвідували Національний заповідник "Хортиця". Там можна було побачити його майстерність володіння всіма видами козацької зброї, хистом гарцювати на коні та розповідати про козацький звичай та звитягу.

А ще він ділився своїм досвідом із дітьми та молоддю.

Ярослав навчав дітей, молодих козаків і козачок, у Запорізькій школі "Спас" володінню козацькою шаблею, був інструктором Всеукраїнської федерації "Спас" з шабельного бою. Нехай твоє тіло, Брате, спочиває, а Дух боронить Україну з Небес. Світла пам'ять і вічна Слава козаку Ярославу Грому. Україна переможе! Слава Україні!

– написав Олександр Притула.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого козака-воїна. Вічна пам'ять!

Останні втрати України на війні

На фронті поліг захисник із Прикарпаття Юрій Котелко 1991 року народження. Він загинув від удару ворожого дрона.

Назавжди 38 захиснику з Київщини Віталію Соложеніцину. Мешканець Київщини поліг на Донеччині.

Нещодавно на фронті також загинув 34-річний прикордонник з Волині Андрій Григола. У нього залишилися батьки та троє доньок.