Без батька залишилось двоє дітей: під Херсоном загинув працівник Львівської Опери

За незалежність та свободу нашої держави продовжують віддавати свої життя найкращі. Зокрема, під Херсоном загинув Ярослав Миколів – працівник Львівської Національної Опери.

У суботу, 18 листопада, про це повідомили у пресслужбі театру. Там наголосили, що втрата є непоправною та висловили глибокі співчуття рідним та близьким загиблого бійця.

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Відійшов у вічність Ярослав Миколів

Полеглий воїн був працівником відділу постачання та матеріального забезпечення Львівської Національної Опери. Повна назва: Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької.

Захищаючи територіальну цілісність нашої держави від ворога, поблизу міста Херсон загинув Ярослав Миколів. Світла пам'ять та вічна слава полеглому захисникові вільної та незалежної України,

– йдеться у повідомленні.

Дружина військового Оксана Миколів у своїх соціальних мережах підтвердила загибель чоловіка. Вона зазначила, що її коханий Ярослав був батьком двох дітей.

З великим сумом повідомляю Вам, що на війні загинув мій коханий чоловік та батько двох дітей Миколів Ярослав. Нехай земля йому буде пухом, а небо вічним спочинком. Помолимось за його спокій. Вічна йому пам'ять.

Редакція 24 Каналу також висловлює співчуття усім рідним та близьким загиблих героїв, зокрема Ярослава Миколів. Світла пам'ять захисникові.

Загиблі на війні: останнє