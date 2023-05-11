Був добровольцем: земляки й друзі розповіли про 22-річного загиблого актора з Хмельниччини

На війні в Україні загинув історик та актор студентського театру "Вавилон" Ярослав Савченко. З 22-річним Героєм попрощались 3 травня у Нетішині Хмельницької області.

Про молодого військового, який на початку повномасштабного вторгнення взяв до рук зброю, розповіли у міській раді, у рідному палаці культури. Друг загиблого воїна Юрій Терентьєв написав, що Ярослав Савченко був тим, хто повинен був формувати генетичний код нації, ким би пишалися наступні покоління, пише 24 Канал.

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Ярослав любив життя, історію та Україну

На початку повномасштабного вторгнення Ярослав Савченко добровільно серед перших став до лав самооборони Києва, потім добровільно пішов на передову. Він був солдатом обслуги мінометного взводу мінометної батареї військової частини А7376.

Він загинув 28 квітня від рук російських окупантів поблизу населеного пункту Васюківка Донецької області,

– розповіли у виконавчому комітеті Нетішинської міської ради.

Там додали, що у Ярослава було безтурботне дитинство, він навчався у місцевому ліцеї №3.

"...Закоханість в її величність історію – участь в олімпіадах різних рівнів, навчання на історичному факультеті університету імені Михайла Драгоманова, успішний актор народного студентського театру "Вавилон", вступ на магістратуру… А далі війна… Вона розділила життя Ярослава на "до" і "після", – написали у міській раді.

З Героєм попрощались у рідному Нетішині / Фото виконавчого комітету Нетішинської міської ради

Ярослав Савченко дуже сильно любив життя, але віддав його за нас з вами. Щирий та добрий душею українець, симпатичний, талановитий та розумний юнак, люблячий син, брат та надійний друг,

– згадують Ярослава у рідному місті.

Палац культури міста Нетішина опублікував фотографії Ярослава Савченка, який ще у рідному місті був перспективним актором.

"Ярославе, ми завжди пам'ятатимемо тебе веселим і невгамовним, талановитим і перспективним актором народного театру-студії "Маски", – написали про Ярослава.

Яким був Ярослав Савченко до війни: дивіться відео

У Палаці культури відзначили, що горді, що мали змогу бути з ним на одній сцені.

"Пишаємось, що знали тебе, Герою. Світла пам'ять і Царство Небесне. Спочивай з миром", – написали земляки військового.

Похоронили бійця на сільському кладовищі в Бугрині на Рівненщині.

Ярослав був одним з тих, хто мав формувати генетичний код нації

Друг загиблого воїна Юрій Терентьєв пригадав, що як тільки почалася повномасштабна війна, Ярослав разом із другом, попри свій молодий вік, акторське покликання і художню душу, пішли обороняти Україну.

Хлопець пригадав, що вони разом ходили на чергування, разом запізнювалися на вранішні тренування. За час знайомства стали однією сім'єю.

Про Яріка залишились тільки теплі та хороші спогади. Начитаний, відповідальний, відданий, наполегливий і життєрадісний. Ніколи не терпів несправедливості та все, що не подобалось, казав у вічі. Відстоював свої принципи, не зважаючи ні на що. Він був тим, хто повинен був формувати генетичний код нації, яким би пишались наступні покоління,

– написав Терентьєв.

Він додав, що всім, хто його знав, буде не вистачати Ярослава. Він завжди залишиться в серці.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним, колегам та побратимам загиблого. Вічна пам'ять Герою!