Підтверджено загибель Героя зі Львівщини, якого ще з 2024 року вважали зниклим безвісти
- Ярослав Воловик загинув 27 грудня 2024 року під час боїв на Донеччині.
- Довгий час його вважали безвісти зниклим.
Солдат із Львівської області Ярослав Воловик віддав своє життя за незалежність України ще в 2024 році, виконуючи бойове завдання. Проте підтвердити його загибель вдалося тільки зараз.
Трагічну звістку про втрату захисника повідомили в Золочівській міськраді.
Що відомо про полеглого бійця?
Ярослава Воловика, 1983 року народження, призвали на службу 9 жовтня 2024 року, він служив у складі військової частини А4447, раніше – у військовій частині А4832.
Життя солдата обірвалося 27 грудня 2024 року поблизу Курахового в Покровському районі на Донеччині під час інтенсивних штурмових дій російської армії.
Він до останнього залишався вірним військовій присязі, мужньо виконавши свій обов'язок перед українським народом,
– написали на сторінці міськради.
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять і шана Герою!
Кого ще втратила Україна на фронті?
Український музикант і військовий Дмитро Гладіренко загинув 12 березня під час виконання бойового завдання на фронті.
Поліцейський із Київщини Денис Мирон поліг на Донеччині внаслідок атаки ворожого дрона. Він проходив службу в штурмовому полку "Сафарі" та підрозділах поліції Київської області.
Ярослав "Мажор" Чернишев, один із засновників спільноти North Side Group, також віддав життя у війні. Він був родом із Харкова та з 2016 року служив у різних військових формуваннях.
Ще однією втратою став Дмитро Іваненко з Мирнограда, який загинув на передовій, залишивши сина без батька.