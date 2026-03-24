Підтверджено загибель Героя зі Львівщини, якого ще з 2024 року вважали зниклим безвісти

Солдат із Львівської області Ярослав Воловик віддав своє життя за незалежність України ще в 2024 році, виконуючи бойове завдання. Проте підтвердити його загибель вдалося тільки зараз.

Трагічну звістку про втрату захисника повідомили в Золочівській міськраді.

Що відомо про полеглого бійця?

Ярослава Воловика, 1983 року народження, призвали на службу 9 жовтня 2024 року, він служив у складі військової частини А4447, раніше – у військовій частині А4832.

Життя солдата обірвалося 27 грудня 2024 року поблизу Курахового в Покровському районі на Донеччині під час інтенсивних штурмових дій російської армії.

Він до останнього залишався вірним військовій присязі, мужньо виконавши свій обов'язок перед українським народом,

– написали на сторінці міськради.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять і шана Герою!

