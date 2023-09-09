Вкрай дивні речі відбуваються на території Росії. Так, у Ярославлі спалахнула масштабна пожежа. Горить будівля колишнього військкомату.

Як розповідають місцеві телеграм-канали, горить пам'ятка федерального значення. Мовиться про таку собі садибу Вахрамєєва.

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Там був військкомат

Повідомляють, що раніше у цій садибі розташовувався військкомат Кіровського району. Ясна річ, що росіяни саме це й пов'язуватимуть з імовірними причинами пожежі у споруді.

Як стало відомо пізніше, садиба, яку охопило полум'я, розташована у центрі міста на вулиці Ушинського. А горіти вона почала близько 20:30.

У МНС Росії по Ярославській області зазначили, що о 20:45 отримали повідомлення. У ньому йшлося про те, що спалахнула будівля, яку ніхто не використовує, на вулиці Ушинського, 16. На місце події відправили як пожежників, так і техніку.

Загоряння на площі 200 квадратних метрів на другому поверсі занедбаної будівлі, яка раніше вже горіла. Під час пожежі було врятовано одну людину,

– розповів представник ГУ МНС.

В Ярославлі горить будівля колишнього військкомату: дивіться відео

Журналісти розповідають, що дим внаслідок пожежі поширився на весь центр Ярославля. Відомо також, що верхня частина цієї садиби зазнала суттєвих пошкоджень.

Звернімо увагу на те, що садиба Авеніра Вахрамєєва споруджена на початку 19 століття. Вона вважається рідкісним зразком цивільної архітектури. Як ми вже сказали вище, раніше у цій споруді був військкомат. Тепер же вона занедбана та не охороняється ніким.

Напередодні горіла Москва